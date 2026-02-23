Зеленский предложил НАТО рассматривать "Орешник" как легитимную цель

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную цель.

Так он прокомментировал размещение ракетного комплекса в Белоруссии.

"Украина будет оценивать эту угрозу", – написал он в своем телеграм-канале.

"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии 30 декабря прошлого года. В Минобороны РФ уточняли, что в республике заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.

Как заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко, размещение "Орешника" стало ответом на угрозы со стороны стран Европы. По его словам, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если европейские страны "от этого отойдут", однако они этого "не хотят".