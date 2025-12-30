Форма поиска по сайту

30 декабря, 10:23

Политика

Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетный комплекс "Орешник" и оснащенное им подразделение официально заступили на боевое дежурство на территории Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Состоялась торжественная церемония. В завершении ритуала развода дежурных смен был поднят флаг Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители заранее прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

В Минобороны также уточнили, что в Белоруссии заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.

В частности, на территории республики определили районы боевого патрулирования "Орешника". Белорусский президент Александр Лукашенко ранее опроверг информацию о том, что комплекс размещен в Слуцке. По его словам, эти сведения распространили "очумелые" за границей.

Также он указывал, что размещение ракетного комплекса стало ответом на угрозы со стороны стран Европы. По его словам, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если европейские страны "от этого отойдут", однако они этого "не хотят".

Вместе с тем белорусский лидер подчеркивал, что в стране планировалось разместить максимум 10 "Орешников", которые не будут находиться на одном месте. Предполагалось, что комплексы будут барражировать по определенным точкам и смогут при необходимости нанести удар.

