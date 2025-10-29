Фото: kremlin.ru

Ценность ракетного комплекса "Орешник" становится особенно очевидной в контексте заявлений из Европы, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, тогда становится ясным, насколько нам дорог "Орешник", – подчеркнул он.

Также представитель Кремля прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном отказе от "Орешника" при принятии аналогичных шагов Европой. По словам Пескова, развертывание ракетного комплекса позволит Белоруссии "в кратчайшие сроки" ощутить безопасность на фоне продолжающихся недружественных высказываний европейских столиц.

"Смотрите, если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле не ожидают, что европейские государства в ближайшем будущем откажутся от "русофобских устремлений" и их "милитаристская истерика" испарится.

Ранее Лукашенко заявлял, что размещение "Орешника" в Белоруссии не является агрессивным шагом. Это решение стало ответной мерой на эскалацию в регионе и угрозы.

Глава государства также указал, что разговоры о ракетном комплексе прекратятся, если европейские страны "от этого отойдут", но они "не хотят".

Как указывала пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт, "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Она также подчеркивала, что формирование условий для размещения комплекса завершается.