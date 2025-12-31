Собянин: завершилось строительство новой дороги около станции Остафьево МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили строительство важного транспортного проекта в ТиНАО – дороги около станции Остафьево МЦД-2. Об этом сообщил Сергей Собянин в канале в мессенджере МАХ.

Движение по ней уже запущено, уточнил мэр, подчеркнув, что трасса с двумя полосами в каждом направлении связала Южную улицу с Залинейным переулком.

"При этом участки переулка и улицы тоже обновили. В частности, Южную продлили до Варшавского шоссе, сделав съезд на него", – обратил внимание градоначальник.

Всего в рамках проекта были возведены и реконструированы около 3 километров дорог, организованы съезды к предприятиям, логистическим и распределительным центрам, а также к парковкам. Кроме того, рабочие построили разворотное кольцо для городского транспорта, а также обустроили тротуары и велосипедную дорожку.

Вместе с тем план работ включал прокладку и переустройство свыше 10 километров инженерных коммуникаций, а также озеленение прилегающей территории.

"Новый объект разгрузит ближайшие дороги и обеспечит жителей Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске комфортным доступом к станции Остафьево МЦД-2", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы утвердил проект планировки участка трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе, который пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе. Протяженность участка составит порядка 6 километров. На нем планируется построить 2 путепровода и мост через реку Десну.