Сергей Собянин сообщил об открытии путепровода на Варшавском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение открыто на путепроводе на Варшавском шоссе, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить комплексную реконструкцию Варшавского шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью", – отметил мэр.

Он напомнил, что объект был возведен в рамках строительства заключительного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Глава города уточнил, что работы велись в сложных условиях на одной из самых оживленных транспортных артерий столицы.

По словам мэра, новое сооружение увеличит пропускную способность Варшавского шоссе, поскольку позволит устранить светофорный перекресток по основному ходу вылетной магистрали. Также удастся исключить пересечение транспортных потоков и обеспечить удобный съезд и заезд на Варшавское шоссе с Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы.



Финальную часть трассы планируется завершить в 2026 году, уточнил Собянин. В результате специалисты построят и реконструируют 14,3 километра дорог, в том числе эстакаду-съезд, тоннель, 2 путепровода и 9 внеуличных пешеходных переходов.



Магистраль будет соединена с МСД. Таким образом для москвичей будет создан альтернативный маршрут, что позволит сделать поездки комфортнее.

