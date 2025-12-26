Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый городской вокзал Петровско-Разумовская открылся на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

"Это начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов. Будет построена еще одна очередь вокзала. Это вокзал, который будет обслуживать МЦД-3. И третья очередь – это вокзал, который будет обслуживать будущую ВСМ Москва – Санкт-Петербург", – указал мэр.

По его словам, вторую очередь вокзала на МЦД-3 и на ВСМ введут одновременно, так как речь идет фактически об одном транспортном коридоре. В итоге это позволит объединить в одном месте сразу три железнодорожные магистрали и две линии столичного метро, рассказал Собянин.

Ожидается, что будущим транспортным хабом будут пользоваться практически 100 тысяч пассажиров в сутки. По словам мэра, все работы по возведению нового городского вокзала должны быть выполнены в установленные сроки. Также Собянин поблагодарил РЖД за совместную работу и пожелал новых успехов в новом году.

"Тем более что в следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ, на других московских вокзалах. Так что работы предстоит много. Я надеюсь, что у нас все получится", – сказал мэр.

Белозеров указал, что новый городской вокзал возвели при помощи самых современных технологий. По его словам, за 6 лет работы четыре МЦД суммарно перевезли 1,6 миллиарда пассажиров. Это позволило апробировать здесь самые новые железнодорожные технологии, которые в итоге легли в основу ВСМ.

"И многие города России сейчас тиражируют самый хороший опыт, взятый здесь в Москве. Это 18 городов от Калининграда до Южно-Сахалинска, которые используют непосредственно этот опыт", – добавил гендиректор РЖД.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, городской вокзал Петровско-Разумовская появился между станциями Тимирязевская и Окружная МЦД-1, вблизи пересечения путей первого диаметра с МЦД-3. Пассажиры нового вокзала смогут менее чем за 5 минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а всего за 10 минут сделать пересадку между первым и третьим диаметрами.

Кроме прочего, появилась новая пешеходная связь через железнодорожные пути между районами Тимирязевский и Марфино. Общая площадь вокзала составила 7,3 тысячи "квадратов". Пассажирам доступна 275-метровая платформа островного типа, которая оборудована навесами на всю свою длину. Здесь же предусмотрен пассажирский конкорс с выходами к метро и к улице Комдива Орлова.

В целом открытие Петровско-Разумовской улучшило транспортное обслуживание свыше 250 тысяч человек, а именно жителей районов Тимирязевского, Бутырского, Останкинского и Марфино.

Ожидается, что после завершения строительства второй очереди городского вокзала пересадка между двумя диаметрами будет занимать не больше одной минуты. При этом пассажиропоток транспортного хаба к 2030 году может вырасти более чем в 1,5 раза.

Ранее Собянин рассказывал, что парк современных поездов "Иволга 4.0" увеличится до 15 составов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Всего до 2030 года город закупит 92 новых поезда. Отдельное внимание уделяется обучению машинистов, которые проходят на новых составах дополнительную подготовку и практику.

