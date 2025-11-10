Второй этап благоустройства завершили возле станции Кусково МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы второго этапа благоустройства завершили возле станции Кусково МЦД-4, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В границы работ второго этапа вошла улица Новотетерки, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что основной задачей для специалистов было улучшение пешеходной и транспортной доступности, а также создание комфортной среды для горожан.

Отмечается, что воздушные линии были убраны в кабельную канализацию. Большое внимание уделили дорожному покрытию. Тротуары были расширены, а покрытие площадью 12,7 тысячи квадратных метров заменено на новое.

На проезжей части было уложено 20,7 тысячи квадратных метров асфальта, а также обновлена разметка и установлены дорожные знаки. Организованы и парковки на более чем 390 мест.

Также на всей территории появилось 160 фонарей. На улице Новотетерки специалисты обустроили спортивный кластер с площадками для волейбола и стритбола, скейт-парком и памп-парком. Раньше на этом месте находились старые гаражи.

Рядом уже обустроено почти 18 тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью там высадят более 60 деревьев.

Первый этап благоустройства у станции Кусково включал в себя расширение тротуаров на улицах 2-й Владимирской и Новотетерки, а также замену их покрытий. Тогда специалисты установили на этом участке пять современных павильонов с зарядными слотами.

