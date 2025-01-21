Завершился первый этап благоустройства территорий около станции МЦД-4 Кусково

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, главные задачи состояли в улучшении транспортной и пешеходной доступности станции, организации удобных подходов и подъездов к ней, а также условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД.

Первый этап включил в себя расширение тротуаров на улицах 2-й Владимирской и Новотетерки, а также замену их покрытий общей площадью более 12 тысяч "квадратов". Также специалисты установили пять современных павильонов с зарядными слотами и оборудовали около 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.

По словам Бирюкова, следующий этап затронет улицу Новотетерки. Там на месте снесенных гаражей будет возведен спортивный кластер, в который войдут памп-трек и скейт-парк, площадки для стритбола и волейбола.

Специалисты также закончили первый этап благоустройства территории около еще одной станции МЦД-4 – Серп и Молот. В рамках проекта под землю были убраны воздушные линии, что улучшило визуальный облик пространства и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Кроме того, дополнительно проложили ливневку, на проезжей части уложили 33,6 тысячи квадратных метров асфальта, а также привели в порядок лестницы и подпорные стенки склонов. Более того, работники заменили два светофора, сделали парковочные карманы и велопарковки.

