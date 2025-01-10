Завершен второй этап благоустройства возле московского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3

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Завершились работы в рамках второго этапа благоустройства возле московского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности, работы проходили на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковской от Проектируемого проезда № 898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Советской", – отметил он.

Вице-мэр объяснил, что это делается для того, чтобы граждане могли комфортно добираться от жилых домов до станций.

Так, рабочие расширили и привели в порядок покрытие тротуаров, оборудовали дополнительную ливневку, убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью почти 600 метров. Новую плитку выложили на Привокзальной площади. На проезжей части и во внутридворовых проездах заменили около 4,5 тысячи "квадратов" асфальта.

Кроме того, в рамках благоустройства в наземных переходах сделали контрастное освещение, также на территории установили около 40 новых фонарей, торшеров и три современные остановки. Проводились работы по озеленению – уложено свыше 1,8 тысячи "квадратов" газона.

Между тем территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту. В перечень работ входят реорганизация маршрутов общественного транспорта, повышение доступности для пешеходов и создание качественной городской среды.

Например, станция Поклонная МЦД-4 стала связующим звеном между Раменками и Дорогомилово. Здесь, в частности, возвели пешеходный мост, ведущий к проспекту Генерала Дорохова, улице Генерала Ермолова и природному парку в долине реки Сетуни.

