Собянин: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

"В 2011 году мы начинали нашу транспортную программу с наведения порядка и благоустройства у главных городских вокзалов и станций метро", – напомнил он.

Теперь по единому стандарту обустраиваются территории от станций наземного метро до жилых районов столицы. В перечень работ входят реорганизация маршрутов общественного транспорта, повышение доступности для пешеходов и создания качественной городской среди возле станций МЦД.

Еще недавно дойти до городского вокзала МЦД-4 Санино в ТиНАО можно было лишь по лесной тропинке пешком, наземный транспорт здесь не останавливался. Но теперь, по словам Собянина, сюда можно комфортно добраться как пешком, так и на авто, и на общественном транспорте. У автобусов появился разворотный круг, организованы новые маршруты, пешеходные переходы, павильоны для ожидания.

Соседний вокзал Кокошкино также получил автомобильные парковки, новые варианты для маршрутов пешком и на автомобиле, остановки для автобусов и такси. Здесь же появилась зона kiss & ride для кратковременной остановки авто и такси.

Кроме того, новый городской вокзал открылся и для жителей столичного района Раменки. Речь идет о станции Поклонная МЦД-4, которая стала связующим звеном между Раменками и Дорогомилово. Здесь, в частности, возвели пешеходный мост, ведущий к проспекту Генерала Дорохова, улице Генерала Ермолова и природному парку в долине реки Сетунь.

В настоящее время работы по улучшению идут на остановочных пунктах Щербинка МЦД-2, Косино МЦД-3, Солнечная, Кусково и Беговая МЦД-4. При этом уже завершен первый этап работ у станции Серп и молот МЦД-4.

Ранее градоначальник подчеркивал, что единую систему навигации по транспорту города разрабатывают уже на протяжении 10 лет. При этом в единую навигационную систему интегрируются новые объекты, включая столичные вокзалы, станции диаметров, речной транспорт и велосипедные объекты.

В 2024 году, уточнял мэр, современной цифровой навигацией впервые в России была оборудована станция метро. Речь шла про "Марьину Рощу" Большой кольцевой линии метрополитена Москвы.

