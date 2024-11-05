Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 5 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

График движения электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 5 ноября из-за развития инфраструктуры на нескольких участках перегона Дмитров – Савелово. Работы проводятся в рамках проекта по усилению пропускной способности линии к портам северо-запада, сообщила на сайте пресс-служба перевозчика.

На участке Дмитров – Каналстрой технологические окна назначили с 5 по 8 ноября с 09:30 до 13:30, на участке Каналстрой – Вербилки – с 11 по 22 ноября с 09:50 до 13:50, на участке Талдом – Вербилки – с 25 по 29 ноября с 10:10 до 14:10. Во время работ движение поездов на указанных перегонах будет приостанавливаться, поэтому некоторые составы проследуют по укороченному маршруту.

Тем временем на МЦД-1 также изменится график движения поездов по будням в ноябре. Корректировки внесут в расписание составов, которые ходят с 19:00 до 06:30.

Из-за строительных работ на городском вокзале Петровско-Разумовская на участке от станции Савеловская до Бескудникова электрички Савеловского и Белорусского направлений проследуют по одному пути. Помимо этого, на Савеловском направлении частично увеличатся интервалы движения поездов.