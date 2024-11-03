Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) по будним дням в ноябре. Коррективы будут внесены в график эклектричек, которые ходят с 19:00 до 06:30, передает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения связаны со строительством городского вокзала Петровско-Разумовская.

Так, на участке от станции Савеловская до Бескудникова поезда Савеловского и Белорусского направления будут проезжать по одному пути. Вместе с тем на Савеловском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов. В частности, с 19:00 до 23:00 они будут достигать 20 минут, а после 23:00 вплоть до окончания движения их планируется удлинить до одного часа. В промежуток после начала движения до 06:30 пауза между электричками будет составлять 20 минут.

При этом некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Марк и Дегунино, а ряд электричек дальнего пригорода проследует только от и до станций Лобня и Бескудниково.

Вместе с тем на Белорусском направлении тоже увеличатся интервалы движения поездов. Так, с 22:30 до 00:00 они составят до 30 минут, после 00:00 до окончания движения будут достигать одного часа, а с начала движения до 06:30 сократятся до 20 минут.

Некоторые составы будут проезжать без оставновки станции Баковка, Немчиновка, Сетунь и Беговая. При этом в вечернее время ряд поездов со стороны станции Одинцово проследуют только от и до Белорусского вокзала.

Изменится и график движения аэроэкспрессов, которые отправляются ранним утром и поздним вечером. Коррективы будут внесены в ночь с 2 на 3, с 3 на 4, с 15 на 16, с 16 на 17 и с 29 на 30 ноября.

Вместе с тем 3–4 ноября из-за строительства городского вокзала Царицыно изменится расписание поездов на МЦД-2. Так, на Курском и Рижском направлениях интервал движения увеличится до 24 минут.