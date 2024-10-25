Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение на МЦД-3 изменится с 26 октября по 24 ноября в связи с работами по развитию инфраструктуры станции Раменское и капитальным ремонтом третьего пути на станции Люберцы-1, сообщает столичный Дептранс.

Специалисты будут работать круглосуточно, чтобы закончить работы в короткие сроки.

Так, на Казанском направлении отменена часть экспрессов Москва – Раменское, интервалы движения в течение дня периодически будут увеличиваться до 15 минут, а после 23:00 – до 30 минут. Также на направлении из столицы поезда дальнего пригорода проследуют на маршруте Ипподром без остановки.

Кроме того, часть поездов из Москвы не будут останавливаться на участке от станции Панки до Есенинской, а некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам от и до станций Панки и Быково.

"Возможно изменение путей проследования поездов на участке от Люберец-1 до Раменского", – добавило ведомство.

Помимо этого, на Ленинградском направлении после 23:00 до 07:00 интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

В то же время изменения коснутся станции Митьково. Там частично увеличат интервалы до 20 минут, а также изменят расписание отправления последних поездов МЦД.

Между тем расписание поездов на МЦД-2 изменится в выходные, 26–27 октября и 3–4 ноября, из-за строительства городского вокзала Царицыно. Там уже начались работы по модернизации путевой и пассажирской инфраструктуры. Так, на Курском и Рижском направлениях интервал движения частично увеличится до 24 минут.