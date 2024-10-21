График поездов Казанского направления МЖД изменится с 26 октября

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Движение некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-3, изменится с 26 октября, передает пресс-служба компании.

Новое расписание будет действовать в связи с развитием инфраструктуры на станциях Раменское и Люберцы-1. Так, на первой с 04:00 26 октября до 04:00 25 ноября пройдут масштабные работы по переключению путей и с укладкой восьмистрелочных переводов, реконструкции контактной сети, а также переводу станции на цифровую систему управления движением.

"Для этого будет временно приостанавливаться движение на первом и пятидесятом пути. Пропуск поездов будет организован по соседним путям", – уточнили в МЖД.

Кроме того, некоторые вагоны изменят время отправления или прибытия, а также количество остановок. Например, поезда из Москвы в область будут следовать без остановки на станции Ипподром, ряд электричек станет курсировать по укороченным маршрутам, а часть поездов временно выведены из расписания.

В свою очередь, поезда МЦД-3 будут курсировать с увеличенным интервалом в "непиковые" часы, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам – от и до станции Быково и остановочного пункта Панки.

При этом на станции Люберцы-1 изменения коснутся промежутка с 00:40 26 октября до 00:40 28 октября, а также в те же часы 9–11 ноября. В это время там будут проводить капитальный ремонт третьего главного пути. Всего здесь планируется обновить 4 километра пути.

На соответствующий период движение поездов организуется по соседним путям, из-за чего вагоны выведут из расписания.

Вместе с тем в период с 25 по 26 октября график движения поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в связи со строительными работами. Окна в эти даты были назначены в период с 19:00 до 07:30. В это время планируется продолжить работы по строительству московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

Так, от станции Савеловская до Бескудникова поезда будут следовать по одному пути в обе стороны. В связи с этим интервалы движения на Савеловском направлении частично увеличатся. После 19:00 они составят до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. При в этом в утренние часы до 07:30 перерывы между поездами вырастут до 30 минут. Вместе с тем некоторые поезда дальнего пригорода проследуют от/до Лобни и Бескудникова.