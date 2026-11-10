Двое детей пострадали при нападении мейн-куна в Саратовской области

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Домашний кот породы мейн-кун поцарапал и покусал двух детей в Саратовской области. Их отправили на экстренную вакцинацию, сообщила пресс-служба Балаковской городской клинической больницы.

По ее информации, инцидент произошел с 6 по 8 ноября.

"Один такой домашний "аристократ" в порыве эмоций серьезно поцарапал и искусал сразу двоих детей – множественные укусы и глубокие царапины лица, головы и рук. Врачи обработали раны", – уточняется в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, детей госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Вся медпомощь оказывается в необходимом объеме.

Ранее овчарка покусала девятилетнего мальчика в городском округе Ступино Московской области. Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Малиновка". У ребенка диагностировали укушенную рану, медики оказали ему необходимую помощь.

