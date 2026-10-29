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29 октября, 17:25

Происшествия

Хозяин напавших на ребенка в Сочи хаски выплатит 15 млн рублей компенсации

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Адлерский районный суд в Сочи взыскал 15 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, на которого напали две собаки породы хаски в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, передает ТАСС.

В ходе разбирательств установлено, что хозяин содержал собак ненадлежащим образом и не кормил их своевременно. В прокуратуре региона также обратили внимание, что ребенку при нападении были причинены тяжкие телесные повреждения, у него обезображено лицо.

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Сочи. Две домашние хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, съев ему часть лица от глаз до нижней губы.

Сначала ребенка прооперировали в Краснодаре, а потом доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. Операция по восстановлению щеки и верхней губы длилась 14 часов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили хозяину собак. Животных усыпили. В мае 2025-го суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

В РДКБ завершили реконструктивное лечение мальчика. На восстановление ушло 1,5 года и 10 операций. С ребенком работала мультидисциплинарная команда: реаниматологи, реконструктивно-пластические хирурги, реабилитологи, медицинские сестры и психологи.

В ходе двух операций врачи пересадили центральный участок нижней губы на верхнюю, дождались полного приживления лоскута и провели пластику. Теперь рот ребенка полностью закрывается.

Мальчик также прошел курс реабилитации в Подмосковье – он две недели находился в реабилитационном центре "Кораблик". По словам отца ребенка, ему еще предстоят восстановительные пластические операции на лице. Они займут порядка 4–5 лет.

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