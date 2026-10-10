Овчарка напала на 9-летнего мальчика в Подмосковье

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Овчарка покусала 9-летнего мальчика в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Малиновка". Собака внезапно подбежала к ребенку и напала на него. В дежурную часть отдела МВД обратилась мать мальчика.

У ребенка диагностировали укушенную рану, медики оказали ему необходимую помощь. Полицейские установили хозяина собаки – им оказался местный житель 1971 года рождения.

После окончания лечения пострадавшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть причиненного вреда. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в Магнитогорске бездомная собака набросилась на 6-летнюю девочку на детской площадке и чуть не оторвала ей ухо. У ребенка укушенные раны губы и щек, а также рваная рана ушной раковины. По данным прокуратуры, в городе не был должным образом организован отлов бродячих животных.

