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24 сентября, 17:44

Происшествия

В Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо 6-летней девочке

Фото: МАХ/"Прокуратура Челябинской области"

В Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо 6-летней девочке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июне этого года. Девочка гуляла под присмотром старшей сестры на детской площадке у дома на улице Панькова, когда на нее напала собака. В результате ребенок получил укушенные раны губы и щек, а также рваную рану ушной раковины.

По данным прокуратуры Ленинского района, нападение произошло из-за бездействия местных властей, поскольку муниципалитет не организовал отлов безнадзорных животных должным образом.

Прокурор в интересах девочки подал иск о возмещении причиненного морального вреда. Суд взыскал с органа местного самоуправления 250 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее похожий инцидент произошел в Саратове. Алабай выбежал с дворовой территории и напал на прохожих в Кировском районе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Ведется расследование, оно взято на личный контроль прокурора.

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