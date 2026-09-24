Фото: МАХ/"Прокуратура Челябинской области"

В Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо 6-летней девочке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июне этого года. Девочка гуляла под присмотром старшей сестры на детской площадке у дома на улице Панькова, когда на нее напала собака. В результате ребенок получил укушенные раны губы и щек, а также рваную рану ушной раковины.

По данным прокуратуры Ленинского района, нападение произошло из-за бездействия местных властей, поскольку муниципалитет не организовал отлов безнадзорных животных должным образом.

Прокурор в интересах девочки подал иск о возмещении причиненного морального вреда. Суд взыскал с органа местного самоуправления 250 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее похожий инцидент произошел в Саратове. Алабай выбежал с дворовой территории и напал на прохожих в Кировском районе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Ведется расследование, оно взято на личный контроль прокурора.