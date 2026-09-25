Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения объявлены в московском аэропорту Домодедово: авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать во Внуково, аэропорт также обслуживает рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Меры безопасности объявили в московских аэропортах на фоне угрозы БПЛА. Ранее силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлете к столице.