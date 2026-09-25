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25 сентября, 17:24

Политика

Проект "Ходорковский LIVE" внесли в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Проект "Ходорковский LIVE", а также журналист Валерий Клепкин и искусствовед Мария Микаелян включены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, проект распространял недостоверные сведения о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, а также материалы, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Кроме того, он выступал против СВО и распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных в России нежелательными. Также в Минюсте отметили, что среди участников проекта есть лица, уже включенные в реестр иностранных агентов.

Клепкин, как указали в ведомстве, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике, выступал против СВО и пропагандировал ЛГБТ-отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных в России нежелательными, и в антироссийских акциях за рубежом. Кроме того, Клепкин взаимодействует с одной из таких организаций и проживает за пределами России.

Микаелян, в свою очередь, участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также публиковала недостоверные сведения о решениях российских органов власти и их политике. Она выступала против СВО, принимала участие в антироссийских акциях за рубежом и взаимодействует с организацией, признанной в России нежелательной. Микаелян также живет за пределами страны.

Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов кинорежиссера Андрея Звягинцева, Михаила Шевелева, политика Павла Иванова, общественного деятеля и блогера Ержана Тургумбая, а также проект "Анархист-35".

Основаниями для такого решения послужили распространение недостоверной информации о решениях российских властей, публикация материалов других иноагентов и нежелательных организаций, а также выступления против СВО. Кроме того, Иванов, как утверждает Минюст, получал финансовую поддержку из иностранных источников, а владелец проекта "Анархист-35" уже имел статус иностранного агента.

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