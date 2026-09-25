Организатор концертов Канье Уэста в Петербурге пообещал раскрыть детали 30 сентября

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Организатор анонсированных концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, агентство Say Agency, пообещало раскрыть всю официальную информацию о выступлениях в среду, 30 сентября.

"Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения", – заявили в Say Agency.

Организаторы не уточнили, будет ли подтверждение проведения шоу в объявленные раньше даты и где оно может состояться.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе, их планировали провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Но спустя время площадка заявила, что договор на выступления не подписывала и принять артиста не сможет.

При этом Say Agency продолжало заявлять о подготовке шоу, а афиша мероприятия оставалась на сайте организатора. На этом фоне покупатели попытались сдать билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта вынесли предостережение.

Через некоторое время страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, исчезла с его сайта и стала показывать только ошибку 404. Однако и тогда об официальной отмене концертов организаторы не объявляли.

В итоге 25 сентября американское агентство Access Opera, организующее туры рэпера, подтвердило отмену концерта. В Сети распространяются скриншоты переписки жителя Санкт-Петербурга с агентством – мужчина спросил, действительно ли появившийся ранее в соцсетях скриншот с информацией об отмене принадлежит Access Opera. Петербуржцу ответили, что шоу отменено, а вопросы по возврату денег следует направлять организатору.

