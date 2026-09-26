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26 сентября, 19:41

Город

Юные жители столицы выбрали лучшие места и события проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе "Активный гражданин – детям" подвели итоги опросов о летнем отдыхе в столице. Юные горожане определили самые интересные фестивальные площадки и мероприятия проекта "Лето в Москве", сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Всего было собрано более 50 тысяч мнений. Лидером среди событий сезона стал фестиваль "Усадьбы Москвы". Он объединил 77 пространств, где гости могли погрузиться в атмосферу XIX века: посетить ретрофотоателье, поучаствовать в старинных играх, мастер-классах и познавательных экскурсиях.

Лучшей площадкой международного открытого фестиваля "Театральный бульвар" стала сцена на Пушкинской набережной в Парке Горького. Там проходили спектакли – от классической драмы до экспериментальных постановок. Свои работы представили коллективы из Абакана, Владивостока, Смоленска, Тюмени, Хабаровска, а также Московский театр "Современник" и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.

В рамках фестиваля городского ландшафтного дизайна "Сады и цветы" самым эффектным пространством признана площадка "Детские фантазии" на Цветном бульваре. Там обустроена тропа протяженностью 100 метров из природных материалов для прогулок босиком, а также установлен гигантский надувной слон. Звание самой красивой переправы досталось Москворецкому мосту, где разместились россыпи зеленых ампельных плектрантусов и разноцветных петуний.

Юные участники отдали предпочтение площадке в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках фестивале "Сады и огороды". Этот же дворцово-парковый ансамбль стал фаворитом в опросе, посвященном фестивалю "Шахматный сквер".

Среди лесных библиотек, где можно было почитать книги, посетить мастер-классы и поиграть в настольные игры, лучшим назван павильон в парке 50-летия Октября. В проекте "Семейные игры" дети выделили "Семейный спортивный маршрут" – программу из восьми этапов, включая мини-гольф, гигантскую дженгу, батуты разной сложности и эстафеты по футболу и фитнесу.

На ВДНХ и в кинопарке "Москино" юные москвичи отметили возможность участия в киносъемках. Самым популярным событием стали "Киновыходные" с постановочными съемками, фотозонами, мастер-классами по кинопрофессиям и экскурсиями по историческим декорациям. В "Москвариуме" детей заинтересовала возможность изучения подводного мира – там представлено около 600 видов и порядка 12 тысяч обитателей.

Опросы подготовлены платформой "Активный гражданин – детям" совместно со столичными департаментами культуры, спорта, торговли и услуг, а также с комитетом по туризму города Москвы. Их результаты лягут в основу дальнейшего планирования городского досуга для юных жителей.

Ранее в проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, посвященного программе летней экспедиции "Природа Москвы". В опросе приняли участие свыше 140 тысяч москвичей.

Среди экскурсий самой популярной стала прогулка "Природа и история", в ходе которой участники посещали интересные места и узнавали о них много нового. Ее отметили 30% опрошенных. Далее следует экопрогулка "Сад здоровья", где проводились дыхательные практики и "лесные ванны" – 25% голосов. И еще по 22% получили ботаническая экскурсия с изучением растительного мира и орнитологическая с наблюдением за птицами.

Экспедиция "Природа Москвы" проходила с 1 июня по 31 августа в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Всего были задействованы 9 площадок: экоцентры "Воробьевы горы", "Битцевский лес", "Терлецкий", "Кузьминки", "Экошкола "Кусково", "Лесная сказка", "Лосиный остров. Красная Сосна", "Музей природы" и парк искусств "Музеон".

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