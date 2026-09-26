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26 сентября, 16:45 (обновлено 26.09.2026 18:08)

Происшествия

ВСУ атаковали кафе в Херсонской области

Фото: МАХ/"Владимир Сальдо"

Две девушки погибли, еще два человека тяжело ранены в результате удара беспилотника по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По словам Сальдо, вечером 25 сентября украинский беспилотник ударил по кафе "День-Ночь" в Аскании-Нова Чаплинского округа. Здание было полностью разрушено. Под завалами спасатели обнаружили тела двух девушек 2004 и 2006 годов рождения.

Еще два человека получили тяжелые ранения: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. У пострадавших выявили множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Их доставили в Чаплинскую центральную районную больницу.

Сальдо заявил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Он также добавил, что виновные в случившемся понесут наказание.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего восстановления", – написал Сальдо.

Ранее житель Курской области оказался ранен в результате удара украинского дрона по автомобилю в белгородском поселке Шебекино. 39-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

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