Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 17:46

Происшествия

Водитель наехал на толпу экоактивистов во Франции

Фото: depositphotos/dechevm

Мужчина на автомобиле совершил наезд на участников экомарша во французском Клермон-Ферране. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

"Явно раздраженный заторами на дороге водитель автомобиля, находившийся под воздействием наркотического средства, попытался прорваться", – приводит канал слова прокурора Эрика Серфасса.

В результате инцидента четыре участника акции получили легкие ранения. Правоохранители исключили террористический мотив у водителя.

Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия сразу после случившегося. Медэкспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме, однако о каком именно наркотике идет речь, не уточняется.

Ранее мужчина во Франции въехал в толпу у вокзала во французском городе Кан. Злоумышленник был задержан. В полиции пришли к выводу, что он совершил это намеренно.

СМИ сообщают, что задержан был 26-летний выходец из России. Предположительно, мужчина наехал на группу людей после ссоры с ними. В результате погибли два человека, еще 10 пострадали. Большинство пострадавших – иностранцы, в том числе граждане Афганистана, Египта и Бангладеш.
Инцидент

Читайте также


происшествияза рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика