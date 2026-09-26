Водитель наехал на толпу экоактивистов во Франции

Фото: depositphotos/dechevm

Мужчина на автомобиле совершил наезд на участников экомарша во французском Клермон-Ферране. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

"Явно раздраженный заторами на дороге водитель автомобиля, находившийся под воздействием наркотического средства, попытался прорваться", – приводит канал слова прокурора Эрика Серфасса.

В результате инцидента четыре участника акции получили легкие ранения. Правоохранители исключили террористический мотив у водителя.

Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия сразу после случившегося. Медэкспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме, однако о каком именно наркотике идет речь, не уточняется.

Ранее мужчина во Франции въехал в толпу у вокзала во французском городе Кан. Злоумышленник был задержан. В полиции пришли к выводу, что он совершил это намеренно.

СМИ сообщают, что задержан был 26-летний выходец из России. Предположительно, мужчина наехал на группу людей после ссоры с ними. В результате погибли два человека, еще 10 пострадали. Большинство пострадавших – иностранцы, в том числе граждане Афганистана, Египта и Бангладеш.

Инцидент

