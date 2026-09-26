В Одесской области неизвестный напал с ножом на сотрудника военкомата

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Неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного военкомата в городе Белгороде-Днестровском Одесской области Украины, сообщили в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) областного военкомата.

Отмечается, что инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению. Нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавший госпитализирован. Полиция ведет розыск злоумышленника.

Ранее на западе Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с местными жителями и был госпитализирован. Инцидент в Тернополе начался с того, что сотрудники ТЦК выявили граждан, которые, предположительно, уклоняются от призыва. Во время беседы с одним из них к служебной машине стали подходить люди, которые начали бить по автомобилю и вступать в перепалку с представителями военкомата.

