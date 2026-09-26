СК опубликовал кадры эвакуации людей с горящего рыболовецкого судна "Триумф"

Следственный комитет России опубликовал в мессенджере MAX видео эвакуации людей с рыболовецкого судна "Триумф", которое загорелось у берегов Камчатки

Эвакуацию членов экипажа проводило судно Морской спасательной службы "Печак", которое совершило два рейса. Первым на берег доставили пострадавших с тяжелыми травмами.

Спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС России и "ЦОД" вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф помогли перенести раненых, которых затем передали бригадам скорой помощи. Вторым рейсом эвакуировали остальных членов экипажа. С пострадавшими работает психолог МЧС.

Как сообщили ТАСС в краевой больнице, у госпитализированных моряков диагностированы отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. По данным министерства здравоохранения Камчатского края, двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Судно "Триумф" загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Их принял проходящий мимо корабль "Персей", который прибыл в Петропавловск-Камчатский утром 26 сентября для высадки людей на берег.

Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время капитана судна спасли . Поиски остальных продолжаются. Спасательное судно "Суворовец" уже прибыло к месту происшествия. К работам подключаются все проходящие мимо суда, которые осматривают акваторию.

Пострадали в результате ЧП 7 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Следователи рассматривают три основные версии возникновения пожара на судне: техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа и нарушение правил технической эксплуатации судна.

