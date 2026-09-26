В Иране заявили об утрате доверия к переговорам с США из-за санкций

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран утратил доверие к переговорному процессу с Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном из-за повторения атак и санкций после каждого диалога", – сказал Пезешкиан.

По его словам, в настоящее время роль посредников в непрямых контактах между двумя странами выполняют Доха и Исламабад. Катар и Пакистан передают послания иранской стороны в Вашингтон.

Кроме того, иранский лидер подчеркнул, что контакты с США опираются на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании. Он призвал американскую администрацию четко определить свою позицию по этому документу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран передал Вашингтону конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами или экономическим принуждением.