Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 14:35

Политика

В Иране заявили об утрате доверия к переговорам с США из-за санкций

Фото: 123RF.com/marylobakina

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран утратил доверие к переговорному процессу с Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном из-за повторения атак и санкций после каждого диалога", – сказал Пезешкиан.

По его словам, в настоящее время роль посредников в непрямых контактах между двумя странами выполняют Доха и Исламабад. Катар и Пакистан передают послания иранской стороны в Вашингтон.

Кроме того, иранский лидер подчеркнул, что контакты с США опираются на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании. Он призвал американскую администрацию четко определить свою позицию по этому документу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном. Он озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

В свою очередь, Тегеран передал Вашингтону конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами или экономическим принуждением.

Читайте также


политиказа рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика