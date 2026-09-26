Сергей Собянин: первому эндоскопическому центру Москвы исполнилось пять лет

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый эндоскопический центр столицы, открывшийся на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, отмечает пятилетие. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

В распоряжении врачей – современное оборудование экспертного класса: 12 видеоэндоскопических систем и более 80 единиц медицинской техники. Пациентов сопровождают на всех этапах.

"Комплексный подход позволяет получать максимально достоверные результаты и выявлять заболевания на самых ранних стадиях", – подчеркнул мэр.

По его словам, исследования проводятся под мягкой седацией, весь визит в центр занимает не более двух часов.

С 2021 года в эндоскопическом центре Боткинской больницы обследование прошли свыше 225 тысяч пациентов. У более чем 3,5 тысячи человек врачи выявили злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранних стадиях.

В настоящее время в Москве работает сеть специализированных эндоскопических центров, в том числе на базе Городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова и Городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Всего за пять лет в них проведены исследования более чем 700 тысячам пациентов.

В прошлом году был запущен проект по проактивным эндоскопическим исследованиям для раннего выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта и патологий, предшествующих развитию онкологии. Москвичам, которые не проходили гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыты направления на обследования. Их уже прошли более 300 тысяч человек.

Как ранее рассказал Собянин, столичные предприятия наращивают производство современных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий. Например, в первом полугодии выпуск средств для лечения органов дыхания вырос на 29,4%, а препаратов для нервной системы – на 9,1%.

Всего в Москве работают более 100 предприятий, выпускающих лекарства, вакцины, антибиотики, обезболивающие и другие препараты.