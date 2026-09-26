В Москве пройдут отборочные этапы международного чемпионата "Битва роботов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Сразу 34 команды из Москвы выступят на международном чемпионате "Битва роботов". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Отборочные этапы пройдут при поддержке правительства Москвы с 6 по 10 октября на кинозаводе "Москино", который является подведомственным столичному департаменту культуры. Город представят 15 команд в категории роботов весом до 110 килограммов и еще 19 – в категории мини-роботов до полутора килограммов. Всего за выход в полуфинал поборются 144 команды из 11 стран.

В категории роботов весом до 110 килограммов выступят 64 команды, 54 из них российские и 10 – зарубежные. Помимо 15 московских коллективов, к соревнованиям присоединятся представители Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Тверской и Тульской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края и других регионов. Иностранные участники приедут из Бразилии, Индии, Белоруссии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Туниса.

Еще 80 коллективов будут соревноваться в категории мини-роботов весом до полутора килограммов. 72 команды представят Россию. На арену выйдут участники из Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Тюменской, Новосибирской и Свердловской областей и других регионов. В международной части соревнований заявлены восемь команд.

Все четыре отборочных этапа впервые пройдут в рамках ИТ-форума "Цифровые решения", который состоится с 6 по 10 октября в национальном центре "Россия". В дни соревнований команды распределят между отборочными этапами. В программу войдут несколько блоков поединков в обеих весовых категориях и шоу-прологи.

"Для участников такие соревнования – возможность пройти весь инженерный цикл на практике – от идеи и проектирования до сборки, испытаний и совершенствования готовой конструкции. Работа над роботом развивает техническое мышление, учит находить нестандартные решения и работать в команде, а сам поединок позволяет сразу увидеть результат принятых инженерных решений. Особенно важно, что такой опыт получают в том числе школьники, студенты и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь", – рассказала заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Мария Богомолова.

Следить за соревнованиями можно будет онлайн – трансляция "Битвы роботов" запланирована на странице чемпионата в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, прямой эфир организуют на площадке форума "Цифровые решения" в национальном центре "Россия".

Перед отборочными этапами шесть московских команд провели тренировку в центре роботизации "Создатели" (проект АНО "Развитие человеческого капитала"). Они отработали навыки управления роботами и протестировали машины весом до полутора килограммов с разными типами механизмов, в том числе вертикальными, барабанными, кольцевыми и двойными наклонными спинерами.

Тренировочные заезды прошли без реальных поединков. Гости центра смогли увидеть, как инженеры готовят машины к соревнованиям, и задать разработчикам вопросы о конструкции и управлении роботами.

"Битва роботов" – ежегодный международный чемпионат, в котором команды инженеров и разработчиков создают машины для поединков на специальной арене. В сезоне 2026 года поступило 307 заявок на участие, в том числе 52 от представителей 15 зарубежных стран.

Чемпионат проводится с 2023 года. Координацию его подготовки и проведения осуществляет Минцифры России. Оператор чемпионата – АНО "Инженеры и роботы", генеральный технологический партнер – компания VK.

Ранее более 20 учащихся столичных школ в составе 15 команд завоевали награды на международном чемпионате по робототехнике RobotChallenge 2026 в Пекине. Сборная вернулась с серебряными медалями и 19 дипломами призеров, 7 из которых – первой степени.

Соревнования включали следующие дисциплины: следование по линии, робобоулинг, неизвестную миссию, микросумо и свободную категорию. В последней они продемонстрировали робота для тренировок по настольному теннису.

