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26 сентября, 15:44

Происшествия

Пропавший на Бали россиянин найден мертвым

Фото: MAX/SHOT

Гражданин России, пропавший в районе мыса Мебулу на индонезийском острове Бали, найден мертвым. Об этом сообщает портал DetikBali.

По данным издания, поиски 40-летнего россиянина начали утром 26 сентября в районе Танджунг-Мебулу в Печату на юге Бали. Поводом стало обнаружение местными жителями припаркованного мотоцикла без владельца.

Спасатели обследовали край обрыва с помощью беспилотника с тепловизором, однако первоначально следов пропавшего найти не удалось. Вскоре местные жители сообщили о неприятном запахе неподалеку.

Тело обнаружили среди камней под скалой, о чем рассказал координатор поисково-спасательного управления Денпасара Вахью Сидхиарта. Эвакуацию осложнили прилив и труднопроходимая каменистая местность.

"Сначала нам пришлось ждать отлива. Вторым препятствием стал крутой каменистый путь", – пояснил Сидхиарта.

Днем тело удалось доставить на побережье, после чего его перевезли в больницу имени профессора Нгоэры. Причина и обстоятельства гибели россиянина в сообщении не уточняются.

Ранее 31-летняя гражданка РФ погибла на Пхукете. По данным правоохранителей, женщина выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома, где жила вместе с мужем и маленьким ребенком. Как рассказал супруг погибшей, между ними произошла ссора, после которой женщина ушла из квартиры. Позднее ее тело нашли на земле около здания.

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