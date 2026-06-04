Турист из России умер в турецком отеле

Фото: телеграм-канал SHOT

Турист из России умер в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщает газета Alanya Postası.

По данным СМИ, 50-летний россиянин скончался в отеле в районе Окурджалар в Аланье. Его жена обратилась за помощью, обнаружив супруга лежащим на полу в номере.

На место прибыли медики, которые подтвердили, что мужчина мертв. Точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.

Ранее россиянка скончалась в отеле в турецком районе Каргыджак. Сотрудники вызвали экстренные службы, заметив, что 69-летняя женщина долго не выходит из номера. Ее тело обнаружили на полу.

