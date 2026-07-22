ИИ-модель создаст фильм по поэме Гомера "Одиссея"

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Сервис генерации изображений и видео Grok Imagine планирует до конца 2026 года завершить работу над полнометражным фильмом по мотивам поэмы Гомера "Одиссея". Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

По словам бизнесмена, создаваемая лента будет отличаться высокой исторической достоверностью и бережным отношением к литературному первоисточнику, стремясь в точности отразить творчество древнегреческого поэта.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон высказался против замены живых актеров искусственным интеллектом. Он назвал такую перспективу ужасающей.

По его мнению, нейросети – это полная противоположность творческому процессу. Однако он допустил, что ИИ может оказаться полезным для удешевления визуальных эффектов.