В ГД назвали решение Орнеллы Мути о гражданстве РФ хорошим приобретением для культуры

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Депутат Госдумы Елена Драпеко положительно оценила решение итальянской актрисы Орнеллы Мути стать гражданкой России, сообщает News.ru.

По словам парламентария, у звезды фильма "Укрощение строптивого" есть русские корни, а ее талант признан на мировом уровне. Драпеко подчеркнула, что ее натурализация станет хорошим приобретением для отечественной культуры и общественной жизни.

"Это очень хорошая актриса, звезда мирового уровня. <...> Может быть, она найдет здесь для себя и какую-то новую профессиональную область", – отметила депутат.

Ранее стало известно, что Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли начали оформлять российское гражданство. Ривелли пояснила, что у ее семьи есть русские корни, а также добавила, что многие итальянцы хорошо относятся к России и ее культуре. По словам певицы, ни она, ни Мути не сталкивались с критикой за планы получить гражданство и частые поездки в РФ.