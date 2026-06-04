Журналист из США Хелали попросил у Путина российское гражданство

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Американский журналист Кристофер Хелали обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России", – сообщил Хелали.

Ранее Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Такое право получат "иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье".

МИД Приднестровья приветствовал данное решение, отметив, что оно было принято в тот момент, когда ПМР столкнулась с беспрецедентным блокадным давлением и экономической агрессией со стороны Молдавии.