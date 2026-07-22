Умер кулинар и ведущий "Монастырской кухни" Максим Сырников

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Кулинар, историк русской кухни и ведущий программы "Монастырская кухня" Максим Сырников умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил телеканал "Спас".

"Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры. Пламенный русский патриот. Человек огромного ума, отзывчивости и доброты, всегда готовый помочь, подсказать, подправить. Он был настоящим воином за русскую кухню, рыцарем Русской Печи, романтиком монастырских щей и бабушкиных пирогов", – говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что несколько дней назад Сырников просил молиться за его здоровье. А позже стало известно, что он сбежал из больницы. После произошедшего писатель и публицист Егор Холмогоров выразил тревогу и попросил православных молиться об упокоении кулинара.

Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

Кулинар является автором книг "Настоящая русская еда", "Готовим по-русски каждый день", "Настоящие русские праздники", "Выпечка по-русски", "Заготовки по-русски" и других. Сырников был популяризатором русской кухни на телеканале "Спас". На протяжении нескольких лет эксперт вел программу "Монастырская кухня". Она стала одним из наиболее успешных проектов телеканала.

Также Сырников выступал в качестве приглашенного гостя в других передачах и вел свой блог.