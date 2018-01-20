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Во Франции умер известный шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз. Он скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 1926 году. Жерар Колон хорошо знал Бокюза, так как многие годы был мэром этого города.

Бокюз родился 11 февраля 1926 года в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор близ Лиона в семье потомственных кулинаров, которая вела свое дело с XVII века. Однако в 1921 году Жозеф, его дед, продал семейный ресторан вместе с правом использования фамильного бренда.

Обучаться кулинарному мастерству Поль Бокюз начал еще с детства, работая помощником в одном из ресторанов Лиона.

В 1970-е годы Бокюз выступил одним из основоположников "новой кухни", делавшей акцент на качестве продуктов и пониженной калорийности блюд. В 1987 году он учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз" (Bocuse d’Or), который сейчас считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.