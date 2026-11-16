Куранты на Спасской башне возобновили работу после техобслуживания

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Часы на Спасской башне Московского Кремля возобновили работу после десятидневного перерыва.

Их механизм останавливали для проведения планового технического обслуживания, которое началось в полночь 6 ноября. При этом москвичи и гости столицы продолжали слышать бой часов каждые 15 минут. Вместо живого звучания транслировалась запись мелодий.

В предыдущий раз кремлевские куранты останавливали в 2020 году. Тогда специалисты заменили часть колоколов.

Сейчас в механизме используются 12 новых и 11 старых колоколов. Они настроены таким образом, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и мелодию "Славься" из оперы Михаила Глинки в полнооктавном звучании.

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