Движение на участках Боровского шоссе ограничат до конца августа 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на участках Боровского шоссе с 16 ноября 2026 года до 30 августа 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что там будут закрыты 1–2 полосы. Причиной изменений стали строительные работы. В частности, ограничения будут действовать на участках от дома 14 до дома 6б по Боровскому шоссе.

Ранее ограничения ввели на участке съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Там нельзя проехать до 22 декабря. Это связано с проведением ремонтных работ.

Также движение ограничено на Большом Кондратьевском переулке до 9 февраля 2027 года. Там на ряде участков закрыли по одной полосе, в некоторых местах нельзя припарковаться.

