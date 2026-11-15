В МИД Эстонии заявили о намерении закрыть погранпереходы с РФ с декабря

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Эстония намерена закрыть все пункты пересечения на эстонско-российской границе с 1 декабря. Об этом сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна в соцсети Х.

"Я проинформировал своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы об этом решении", – указал он.

По словам Цахкны, российская разведка якобы планирует совершить саботаж против эстонской компании оборонной промышленности. При этом конкретных доказательств в пользу этого утверждения он не привел.

Ранее эстонскую деревню Вински полностью окружили оборонительным валом и противотанковыми рвами, выкопанными на частных земельных участках вдоль границы с Россией.

Жительница деревни Леа Ояметс отметила, что крутые склоны рвов могут быть опасны для местных детей. По ее словам, жители также добивались сохранения запасного пешего маршрута, если автомобильная дорога окажется недоступна.

