В Эстонии заявили о готовности НАТО заблокировать для РФ выход в Финский залив

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Североатлантический альянс способен в случае необходимости перекрыть для России выход в Финский залив, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих", – передает его слова The Times.

По словам политика, закрыть Балтийское море получится за несколько часов. Подобные действия, помимо блокады Калининграда, могут лишить Россию доходов от продажи сырья.

Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что на любые реальные шаги НАТО против Калининградской области Россия ответит быстро и адекватно. По его мнению, намерения, о которых заявлял Альянс, так и останутся словами, а на практике их осуществить не удастся.

По словам Владимира Путина, Россия может поставить вопрос о применении всех имеющихся у нее вооружений при прямом нападении на Калининградскую область или другие российские территории. Он также указал, что страна располагает такими средствами поражения, которых нет у других государств.

