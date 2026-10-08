Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 14:36

Политика

В Эстонии заявили о готовности НАТО заблокировать для РФ выход в Финский залив

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Североатлантический альянс способен в случае необходимости перекрыть для России выход в Финский залив, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих", – передает его слова The Times.

По словам политика, закрыть Балтийское море получится за несколько часов. Подобные действия, помимо блокады Калининграда, могут лишить Россию доходов от продажи сырья.

Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что на любые реальные шаги НАТО против Калининградской области Россия ответит быстро и адекватно. По его мнению, намерения, о которых заявлял Альянс, так и останутся словами, а на практике их осуществить не удастся.

По словам Владимира Путина, Россия может поставить вопрос о применении всех имеющихся у нее вооружений при прямом нападении на Калининградскую область или другие российские территории. Он также указал, что страна располагает такими средствами поражения, которых нет у других государств.

Читайте также


политика

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика