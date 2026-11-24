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Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил Турции, выполнявшего тренировочный полет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, в провинции Эскишехир. Упавший вертолет – модель Eurocopter AS-532.

Причины аварии к настоящему моменту не установлены.

Ранее вертолет Robinson R22 потерпел крушение в американском штате Калифорния. Воздушное судно врезалось в склон холма. Находившиеся на борту два человека погибли.

Расследование по данному акту проводят Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.