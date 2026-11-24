Фото: amazon.com

В американском штате Мичиган дрон доставки компании Amazon упал на крышу сарая частного дома после того, как запутался в электрических проводах. Об этом сообщил телеканал CBS.

По информации издания, аппарат пытался пролететь между проводами и деревом, но врезался в дерево. После этого дрон выровнялся, переместился к сараю, ударился о его крышу, перевернулся и остался лежать на ней. Чтобы снять летающую машину, дом пришлось обесточить.

В Amazon отреагировали на произошедшее. Там отметили, что подобные случаи "крайне редки". Кроме того, аппараты компании ежедневно доставляют почти 6 тысяч посылок, а с начала года число воздушных доставок измеряется сотнями тысяч.

Ранее стало известно, что беспилотник задел строящийся дом и башенный кран в Уфе. В результате возникло возгорание, но погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали службы.