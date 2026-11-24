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Среднестатистический житель России проводит у телевизора свыше трех часов в день. Об этом на ежегодной конференции Mediascope в Москве сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных компании Ирина Суанова.

По ее словам, в разных возрастных группах этот показатель составляет от одного до шести часов и растет с возрастом. В понятие "ТВ-экран" в исследовании включены просмотры в онлайн-кинотеатрах, на видеоплатформах, в браузерах, на игровых приставках и внешних носителях. При этом подавляющая часть потребления приходится на линейное телевидение, добавила Суанова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал, что данные из исследований о вреде смартфонов для сердечно-сосудистой системы частично верны, однако влияние этих устройств до конца не изучено.

Один из ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявил, что каждый час, проведенный с телефоном или перед телевизором, повышает риск ишемической болезни сердца на 55%, инсульта – на 58% и других сердечных заболеваний – на 32%. Конев отметил, что подобные исследования – лирические высказывания без основательных доказательств.