Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что взять населенный пункт под контроль удалось подразделениям группировки войск "Восток". Кроме того, российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 1 047 украинских беспилотников самолетного типа.

При этом потери ВСУ за сутки в целом достигли 1 110 военных. В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек, от действий группировок "Запад" – свыше 220, "Южная" – более 155, "Центр" – до 335, "Восток" – свыше 205 и "Днепр" – до 25 военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что российские военные наносят масштабные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Последствия от них являются болезненными для киевского режима.

ВС РФ продолжают комплексно атаковать военную инфраструктуру Украины ежедневно. По словам Пескова, Киев все еще пытается нанести удары по российским объектам, поэтому специальная военная операция продолжается.

