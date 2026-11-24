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Для повторной заморозки продуктов подходят контейнеры из полипропилена и полиэтилена с соответствующей маркировкой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Александра Пыхтина.

Определить подходящую тару можно по обозначениям на ее дне. Полипропилену соответствует цифра 5 и буквенное сочетание PP – такой материал выдерживает низкие температуры, не трескается и не выделяет вредных веществ. Для заморозки также годится полиэтилен с цифрами 2 и 4, хотя он менее жесткий.

Контейнеры из полистирола с маркировкой 6 использовать в морозильной камере не рекомендуется. Пыхтин пояснил, что многократное применение такой посуды допустимо, пока на ней нет повреждений. Если маркировка отсутствует или контейнер изначально предназначался для других целей, лучше переложить продукты в подходящую емкость.

Отдельно специалист обратил внимание на обычные полиэтиленовые пакеты. При сильном охлаждении они теряют эластичность и становятся хрупкими, из-за чего могут порваться. В результате продукты останутся без защиты, начнут высыхать и впитывать посторонние запахи. Для морозилки следует выбирать специальные пакеты с маркировкой, подтверждающей их пригодность для низких температур.

При этом даже в холоде возможно попадание частиц микропластика из упаковки в продукты. По словам химика, чем дольше пища находится в пластиковой таре, тем больше таких частиц может в нее перейти.

При этом доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Левакова сообщила News.ru, что сама по себе пластиковая посуда не представляет угрозы из-за возможного попадания микропластика в организм.

По словам химика, потенциальные риски определяются прежде всего материалом изделия и соблюдением правил его использования. Эксперт пояснила, что одноразовую посуду производят из полипропилена, полиэтилентерефталата и полистирола. Каждый вид пластика имеет свою маркировку и рассчитан на определенные условия эксплуатации.

Изделия из полипропилена с обозначением PP применяют для изготовления стаканов и пищевых контейнеров. Они выдерживают нагрев до 130 градусов. При этом использование такой тары не по назначению может быть опасным, например алкоголь в детской бутылочке способен привести к отравлению формальдегидом.

Левакова также обратила внимание на ограничения для посуды из полиэтилентерефталата и полистирола. Изделия с маркировкой PET, которые используют для воды и соков, нельзя нагревать и наполнять алкогольными напитками.

Полистироловую тару с обозначением PS, в том числе пищевые лотки, следует беречь от нагрева, жиров и спиртосодержащих продуктов. При нарушении этих условий возможно выделение токсичных веществ, в том числе стирола и формальдегида.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно хранить готовую еду после доставки. Блюда необходимо убрать в холодильник в течение 2 часов, а температуру внутри него поддерживать не выше 4 градусов. Специалисты также посоветовали не разогревать всю порцию несколько раз и внимательно проверять продукты на признаки порчи.

