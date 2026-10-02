В Роскачестве рассказали, как безопасно хранить готовую еду

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Готовую еду после доставки необходимо убрать в холодильник не позднее чем через 2 часа, а температура внутри него не должна превышать 4 градусов. Об этом Москве 24 рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Если упаковка целая, герметичная и предназначена для хранения продуктов, перекладывать блюдо не требуется. После вскрытия ее следует плотно закрыть, а при повреждении или отсутствии надежной крышки – переложить еду в чистый контейнер.

При покупке готовых блюд важно проверить не только срок годности, но и состояние упаковки, дату изготовления и условия хранения. Вакуум или модифицированная газовая среда помогают дольше сохранять продукты, однако температура на витрине также имеет значение.

Салаты, кремовые десерты и многокомпонентные мясные блюда должны храниться при температуре от 2 до 4 градусов. Вздутие упаковки и большое количество конденсата внутри могут свидетельствовать о перепадах температуры во время хранения или перевозки.

При покупке многокомпонентных блюд Спеценко также посоветовала обращать внимание на упаковку соуса. Если он находится отдельно, заправлять еду можно непосредственно перед приемом пищи.

Салат без заправки допускается хранить до 18 часов, а заправленный майонезом или другим соусом – до 12 часов. Влажная среда способствует более быстрому размножению бактерий, поэтому тот же принцип действует для других блюд с соусами и подливами.

Разогревать несколько раз все блюдо целиком не рекомендуется. Лучше отделить одну порцию, которую планируется съесть, и нагреть только ее, оставив остальную еду в холодильнике.

При повторном нагревании и охлаждении продукт снова проходит температурный диапазон, благоприятный для размножения бактерий. Особенно строго это правило касается рыбы – повторно разогревать ее не следует.

Замораживать готовую еду в Роскачестве советуют только в случае, если такой способ хранения прямо предусмотрен производителем и указан на упаковке. Заморозка не уничтожает микроорганизмы, а лишь временно останавливает их активность, поэтому самостоятельно увеличивать таким способом срок хранения продукта не стоит.

Даже при действующем сроке годности продукт нужно оценивать по внешнему виду и запаху. О порче могут говорить кислый или затхлый запах, слизь на мясе или птице, изменение цвета, плесень, расслоение соуса или большое количество конденсата. При этом некоторые патогенные бактерии не меняют запах и внешний вид еды, поэтому соблюдение температурного режима остается обязательным.

По данным сервиса доставки "Купер", за год доля заказов с тремя и более готовыми блюдами увеличилась примерно на 15%. Чаще всего покупатели сочетали горячее с салатом или закуской. Также популярны комбинации горячего с завтраком, завтрака с салатом или закуской и горячего с супом. Встречались и заказы, в которых одновременно были горячее, салат или закуска и суп.

Некоторые покупки при этом включали сотни порций. Самый крупный заказ готовой еды за пределами Москвы в 2026 году составил 1 112 единиц, из которых 1 098 пришлись на запеченные роллы с угрем и курицей. Кроме них, в корзине были сельдь под шубой, другие роллы, фунчоза и морковь по-корейски.

В Москве максимальный заказ насчитывал 799 единиц: 793 порции запеченного картофеля, 4 куриных шашлычка и 2 порции овощей на гриле.

"Купер" также выяснил, какие продукты москвичи чаще всего покупают сразу по несколько упаковок. Первые 3 позиции заняли замороженные блины с мясом, творогом и без начинки. В число популярных товаров для покупки в нескольких упаковках вошли и оладьи.

Ранее стало известно, что столичные курьеры чаще всего заказывают для себя кофе и вафельные трубочки. В топ-7 популярных категорий также вошли замороженные закуски, шоколадные батончики, газировка, вода, лапша быстрого приготовления и чипсы.

