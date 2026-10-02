В сервисе "Наша свадьба" назвали топ-5 площадок для бракосочетания в Москве

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Самыми популярными площадками для регистрации брака в столице стали особняк Спиридонова, Дворец бракосочетания "Южное Бутово", библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, а также дворцы бракосочетания № 1 и 4. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru, который позволяет будущим супругам выбрать площадку для торжественной регистрации брака и подать заявление в загс онлайн, за лето 2026 года использовали 255 тысяч раз. За три года работы сервиса его использовали два миллиона раз, а в текущем году – уже 740 тысяч.

Для выбора молодоженам доступно более 60 вариантов мест для церемонии: дворцы бракосочетания, особняки, смотровые площадки, музейные комплексы, библиотеки, парки, стадионы и даже станции метро. У каждого объекта есть подробная карточка с описанием, контактными данными и особенностями проведения торжества.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, за лето необычные площадки выбрали восемь тысяч пар. Учитывая рост интереса к таким локациям, специалисты продолжают расширять возможности для будущих молодоженов, предлагая им новые форматы. Только за год в сервисе появилось шесть новых площадок.

Выбор площадки построен на многоуровневой системе фильтров. Пары могут указать желаемую дату, выбрать округ или ближайшую станцию метро, определить тип площадки. Отдельно настраивается стиль интерьера – исторический, европейский, тематический, классический или современный.

Дополнительные параметры помогают учесть панорамные виды, живую музыку, регистрацию в ночное время, наличие парковки и максимальное количество гостей. Также можно выбрать особенности проведения: закрытое помещение, открытый воздух или церемония на воде.

Чтобы воспользоваться сервисом на портале mos.ru, нужно ввести в поисковую строку запрос "Наша свадьба" или найти категорию "Семья, дети" в каталоге услуг, а затем выбрать раздел "Брак". После этого система сразу позволяет перейти к подаче электронного заявления в загс. Весь процесс подготовки можно завершить онлайн.

Ранее сообщалось, что за три летних месяца в столице поженились свыше 41 тысячи пар. Отмечалось, что за последние 10 лет этот свадебный сезон стал рекордным. Во дворцах бракосочетания прошла каждая вторая церемония.