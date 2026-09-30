Волонтер Беляева назвала главную ошибку потерявшихся в лесу

Ежегодно в Подмосковье теряется около 10 тысяч человек, почти 4 тысячи из них – в лесах, сообщили волонтеры. Как организованы поиски пропавших и что должно быть в рюкзаке туриста на такой случай, расскажем в нашем материале.

Ход поисков

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Каждый год в столичном регионе теряется около 10 тысяч человек, из которых порядка 4 тысяч – в лесах. Даже опытные грибники, хорошо знающие местность, могут сбиться с пути и оказаться в ловушке.



Показательный случай произошел в Подмосковье 21 сентября: утром 91-летний пенсионер отправился за грибами и заблудился. Его искали 15 часов и нашли в болоте – мужчина сильно увяз и с каждой минутой погружался все глубже, держась за ветки, чтобы не уйти под воду.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" пытались вытащить его своими силами, но безуспешно, поэтому вызвали подмогу. Чтобы пенсионер не потерял сознание и продолжал сопротивляться трясине, поисковик Юлия зашла в холодную воду и стала с ним разговаривать.





Юлия волонтер поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Ничего, сейчас домой пойдем, погреемся и будем пить чай с малиновым вареньем. Договорились? Сейчас вылезем. Сейчас придут наши помощники, и не будем мы тут с тобой больше плавать, да?

Показательна и история 65-летнего Сергея из Одинцовского района, который тоже ушел за грибами и не вернулся. Родные обратились в "ЛизаАлерт", координаторы развернули штаб, к поискам подключились кинологи с собаками. Поиски шли всю ночь под сильным дождем.

"Я не понимаю, если честно. Если он тут столько дней, как мы в таком дожде отклик услышим, если даже он будет кричать – это должно быть чудо", – сказал один из поисковиков.

В итоге Сергея нашли: в чаще он провел 9 дней, питался только ягодами и грибами, потянул ногу и разбил колени. До выхода из леса оставался всего километр – мужчина просто ходил по кругу.



Добровольцы участвуют в поисках не только в столичном регионе, но и по всей России. Например, в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней. Изначально рядом были его коллеги, сам он ориентируется в чаще плохо, а при себе имел только зажигалку и телефон. Когда потерялся, понял, что связи на том участке не было.

К поискам подключились специалисты областной службы спасения, добровольцы отрядов "ЛизаАлерт", "Искра", "Север", кинологи объединения "Следопыт", а также друзья и коллеги пропавшего. За это время группы прошли по лесу почти 400 километров, обследовав большую часть массива, болота и линейные ориентиры. Все дни шли дожди, температура опускалась до 7 градусов.



Через 12 дней мужчину заметили другие грибники и привезли его в ближайший магазин. Сотрудники узнали пропавшего по ориентировке и связались с поисковиками, за ним приехали сестра и коллега. Мужчина рассказал, что все это время жил в лесу, слышал вертолет и выходил на болото, но это не помогло. Все это время он ничего не ел и сильно ослаб.



Заявки волонтерам поступают не только на поиск взрослых. К примеру, 15 августа в Тверской области пропал 14-летний Владимир. В тот день подросток отправился на рыбалку на реку Осугу вместе с отцом и его товарищем. Однако мальчик ушел раньше и заблудился по дороге обратно. Согласно еще одной версии, он поссорился с отцом и убежал в сторону леса. В тот же день на тропинке нашли его сланец. С тех пор подростка ищут сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета, а также волонтеры и местные жители.

За первые семь месяцев 2026 года в России пропали более 7 тысяч несовершеннолетних, рассказала инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская. Из них 6 373 ребенка найдены живыми, 80 – погибшими.

Как не потеряться?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий: за 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране. За последний год к ним поступило около 9 тысяч заявок о пропавших по всей стране: более 7 тысяч человек нашли живыми, около 700 – погибшими, судьба остальных неизвестна.

По словам специалистов, чаще всего теряются пожилые люди, уверенные, что хорошо знают местность, однако стоит отвлечься на грибы – и человек начинает ходить по кругу.

Доброволец поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Ирина Беляева рассказала телеканалу Москва 24, что в лесу человек теряет ориентиры, поскольку деревья кажутся одинаковыми. Мозг строит внутреннюю карту, цепляясь за знакомые приметы, но при сходе с тропы они исчезают. Поэтому волонтеры посоветовали оставлять на пути метки: например, яркие ленточки на деревьях, хотя на практике этого почти никто не делает.

По словам волонтера, если разрядился телефон, необходимо оставаться на месте – скорее всего, человека будут искать. Важно откликаться на любой зов, даже если кажется, что кличут кого-то другого, и при возможности развести костер: это и тепло, и отпугивание диких животных, и ориентир для поисковиков.

Отправляясь в лес, Беляева порекомендовала заранее позаботиться о безопасности: выбрать удобную обувь, надеть яркую одежду и взять рюкзак с необходимым.





Ирина Беляева доброволец поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Обязательно воду с собой. Перекус, заряженный телефон и пауэрбанк. Рекомендуем брать свисток – им можно отпугивать диких зверей, а если вы потерялись, свист хорошо слышат и поисковики, и собаки. Зажигалку или спички, чтобы развести костер. Компас – это вообще топ.

Главная ошибка заблудившегося – пытаться самостоятельно найти выход. Специалист посоветовала оставаться на месте: так спасателям гораздо проще обнаружить человека.

"Когда он идет, может стемнеть, он может попасть в болото, в завалы, и оттуда выйти бывает достаточно сложно", – пояснила Беляева.

Спасатель Александр Грибов добавил в беседе с телеканалом Москва 24, что важно информировать родных о маршруте: куда вы направляетесь, с какой целью и в какую сторону будете двигаться. Если поход групповой, можно оформить заявку на сайте МЧС – тогда ответственный дежурный уточнит детали и подскажет необходимые моменты.

