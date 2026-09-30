Стилист Скороходова: в России сложно найти модные вещи больших размеров

Популярные бренды масс-маркета начали отказываться от одежды больших размеров из-за тренда на похудение с помощью "Оземпика", утверждают эксперты. Скажется ли это на российском рынке и где таким людям покупать наряды, разбиралась Москва 24.

Отмена плюс-сайза?

Масс-маркет постепенно отказывается от одежды больших размеров, сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков.

В качестве примера журналисты привели шведский бренд H&M. В 2022 году компания начала сотрудничество с плюс-сайз-моделью Тесс Холидэй, которая помогала дизайнерам адаптировать одежду под разные типы фигур. В результате сеть расширила линейку размеров до 4XL для женщин и до 3XL для мужчин. В руководстве компании тогда подчеркивали, что разнообразие размеров является для них важнейшим бизнес-приоритетом.

Однако спустя четыре года H&M кардинально изменил стратегию, практически полностью убрав из каталогов одежду крупнее XL. По данным исследовательской фирмы Edited, если в 2025 году вещи размеров 3XL и 4XL составляли 2% ассортимента бренда, то в 2026-м они полностью исчезли из продажи. При этом количество размеров XL и XXL заметно снизилось, а линейка стандартных вещей (от XS до L), напротив, выросла.





представители H&M Мы приняли решение прекратить выпуск размеров 3XL и 4XL, так как спрос на них оказался низким.

Такому примеру последовали и другие крупные сети. Например, испанский бренд Mango резко сократил выпуск одежды для плюс-сайз-покупательниц: доля новых платьев от XL до 3XL в их коллекциях упала с 6,6% (весной-летом 2025 года) до 0,5% всего за год, посчитали эксперты.

Сокращение линеек плюс-сайз аналитики напрямую связали с массовой популярностью препаратов для похудения, таких как "Оземпик". Издание ABC заметило, что 2023 год оказался переломным для модной индустрии, так как в Голливуде начался бум экстремального сброса веса среди звезд. Спрос на подобные препараты взлетел настолько, что возник их серьезный дефицит, тогда как они жизненно необходимы пациентам с диабетом II типа.

По данным The Guardian, к июню 2025 года их принимали 18% взрослых американцев, хотя годом ранее показатель составлял 12%. Такой всплеск популярности лекарств заметно изменил общую картину здоровья в США. В частности, уровень ожирения среди взрослого населения, росший много лет подряд, в 2026-м впервые снизился – с 39,9 до 36,4%.

Россия – без больших размеров?

Отказ от одежды плюс-сайз в мире сильно и быстро не отразится на отечественном рынке. Россия остается импортозависимой от зарубежной одежды, но важно задаться вопросом, откуда именно приезжает товар, отметила в разговоре с Москвой 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

"Речь идет о тенденции, которая обсуждается на фоне распространения препаратов для похудения, и эти данные фиксируются у таких компаний, как H&M, Zara, Mango и ряда других. При этом сведения о сопоставимом массовом отказе от больших размеров у китайских, белорусских, узбекских или турецких производителей, которые являются основными поставщиками в РФ, сейчас нет", – рассказала эксперт.

Она отметила, что импорт из разных стран всегда имеет свои нюансы: например, китайские размерные сетки нередко отличаются от привычных российских и европейских. Однако это особенность разных систем маркировки и лекал, к которым рынок давно адаптировался. Она никак не связана с нынешней тенденцией отдельных западных брендов к сокращению ассортимента больших размеров.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров После 2022 года присутствие западного масс-маркета в России существенно сократилось. С рынка ушли или приостановили деятельность десятки иностранных фешен-компаний. Освободившиеся пространства стали занимать российские бренды и компании из дружественных стран СНГ. Учитывая, что исторически доля европейских стран в российском импорте одежды и до этого была намного меньше азиатских поставщиков, сильных изменений в связи с перетрубациями на западном рынке в России я не предвижу.

Эксперт добавила, что отечественный покупатель зависит от импорта одежды, но гораздо меньше именно от той части мировой фешен-индустрии, в которой сейчас сокращают большие размеры. Если подобная политика распространится на крупных азиатских производителей или российские бренды, тогда эффект станет ощутимым. Однако оснований или видимых изменений, чтобы говорить о таком сценарии, пока нет.

"Одежда больших размеров на российском рынке есть, причем предложение стало гораздо разнообразнее. Российский масс-маркет постепенно начинает воспринимать эту аудиторию как полноценного покупателя. Например, у одного из отечественных брендов сейчас есть отдельное направление размеров 48–56, причем это не только базовые футболки. В линейке представлены джинсы, брюки, платья, жакеты, верхняя одежда, трикотаж, белье – полный ассортимент", – объяснила Скороходова.

Кроме крупных сетей, существуют еще и специализированные российские плюс-сайз марки. Огромную роль также играют маркетплейсы, где представлены и российские, и азиатские производители, подчеркнула эксперт.

Свободная ниша

В то же время чем больше размеры, тем сложнее найти вещь, которая не просто подойдет по параметрам, а отразит современную моду и поможет чувствовать себя не только комфортно, но и стильно.

"Покупательницам 58, 60 или 62-го размеров нужны те же возможности, что и 44-го: актуальные джинсы, хорошо скроенный жакет, трендовое платье. И самое главное, чтобы эти изделия можно было купить быстро, просто и понятно", – подчеркнула Анна Скороходова.

Она добавила, что на сегодняшний день поиск вещей для покупательниц нестандартных размеров представляет собой своеобразный квест. Хождение по магазинам занимает гораздо больше времени, чем для девушки стандартных размеров.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров Есть еще одна профессиональная проблема. Нельзя взять просто лекало 44-го размера и пропорционально увеличить до 60-го, так не работает. Когда мы говорим о нестандартных размерах, меняется баланс изделия, пройма, положение груди, талии, распределение объема, пропорции. Поэтому хорошая плюс-сайз-коллекция фактически требует отдельной конструкторской работы, из-за чего от этого направления могут отказываться большие марки.

По ее словам, российский рынок довольно неплохо закрывает базовую потребность в больших размерах, особенно примерно до 54–56-го. При этом говорить о полном равенстве ассортимента между небольшими и объемными размерами пока рано. На данный момент существует большая свободная ниша для российских брендов, которые могли бы полностью закрыть эту потребность, добавила Скороходова.

"Кроме того, такую одежду шьют на заказ. Более того, при нестандартной фигуре индивидуальный пошив часто дает принципиально более успешный результат, потому что вещь строится непосредственно по меркам человека, а не под усредненную размерную сетку. Однако индивидуальный подход нельзя считать полноценной заменой масс-маркету, прежде всего, из-за стоимости. Например, в Москве разброс цен очень большой: пошив брюк может начинаться примерно от 6–12 тысяч рублей, платья – от 8–15 тысяч, жакетов – примерно от 9–20 тысяч", – рассказала стилист.

В ателье более высокого сегмента стоимость способна вырасти в разы. Она также зависит от ткани, конструкции, сложности обработки и уровня мастерской. Причем большой размер зачастую влияет на цену отдельно: например, одно из московских ателье прямо указывает добавку 20% для размеров от 52-го до 58-го и 30% для размеров свыше 58-го при пошиве платья, отметила специалист.

Она связала это с большим расходом тканей и более сложной конструкторской деятельностью и работой с посадкой. Поэтому для пальто, костюма, жакета, вечернего платья – вещей, где особенно важна посадка и которые покупаются не на один сезон, – индивидуальный пошив может быть хорошим решением. Но человек с одеждой 58-го или 60-го размера не должен быть вынужден шить весь гардероб в ателье, подчеркнула эксперт.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров Именно поэтому происходящее в мировой индустрии я бы рассматривала для российских брендов больше как возможность занять свободную нишу. Люди разных комплекций никуда не исчезнут даже при тренде на препараты для похудения. И бренд, который продолжит создавать полноценную современную моду в расширенной размерной сетке, а не несколько условных вещей для больших размеров, получит аудиторию, которая сегодня явно недообслужена.

По словам эксперта, тенденция на западном рынке действительно имеется, однако на российский рынок она вряд ли перейдет в таком массовом формате. Большие размеры сейчас должны, наоборот, обслуживаться с усиленным вниманием, и брендам необходимо работать деликатнее с этой категорией клиентов.

