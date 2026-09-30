Daily Mirror: британка рассказала о проблемах со здоровьем после злоупотребления матчей

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19-летняя жительница Великобритании Изабелла Уилсон рассказала, что регулярное употребление матчи сопровождалось у нее головными болями, тошнотой, проблемами с кожей и набором веса. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Девушка впервые попробовала популярный среди зумеров напиток в 2024 году. Поначалу она пила матчу несколько раз в неделю, однако постепенно стала постоянно о нем думать. Уилсон даже устроилась работать бариста, чтобы иметь постоянный доступ к напитку.

По словам британки, иногда вместе с матчей она употребляла до 400 миллиграммов кофеина, примерно столько же содержится в пяти банках энергетика. Со временем у нее появились хронические головные боли, тошнота, рвота, вздутие живота и проблемы с кожей, а вес увеличился примерно на 13 килограммов.

"Когда я ходила или двигала головой, было ощущение, будто мой мозг перекатывается внутри. У меня также было туннельное зрение, головокружение и затуманенность", – рассказала Уилсон.

Примерно через полтора года постоянного употребления матчи девушка заподозрила, что напиток может быть связан с ухудшением ее состояния. Она начала постепенно сокращать его количество и в итоге дошла до двух порций в неделю.

После этого, по словам Уилсон, кожа стала очищаться, головные боли прошли, а вес снизился. При этом британка утверждает, что еще несколько месяцев сталкивалась с симптомами отмены кофеина.

Ранее специалисты по питанию рекомендовали есть регулярно: первый прием пищи желательно проводить в течение 2 часов после пробуждения, а последующие – каждые 3–5 часов. Для поддержания энергии в рационе следует сочетать белок, богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры.